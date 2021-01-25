高雄市議員黃捷罷免案投票將於2月6日登場，這兩日，黃捷接受團購達人486先生專訪的影片引發討論，內容談及已故高雄市議長許崑源，黃捷稱弔唁現場狀況讓她感覺敵意很重、很委屈，有點承受不住才落淚，「好像講得我是殺人犯一樣」。一番言論引來批評，看不出黃捷對許議長發生意外的感傷，質疑是現在年輕人的教育失敗，還是黃捷個人的家教失敗？或是這個人本身公主癌末期？

根據網路上曝光的專訪片段，對於前往弔唁許崑源被拍到落淚，黃捷表示有點自責，不應該呈現那麼脆弱的一面，只是有點忍不住，因為現場狀況覺得敵意很重，很委屈，只是跟同事弔唁，也覺得很遺憾，結果卻被問為什麼要來。接著她突然大笑說，「好像講得我是殺人犯一樣，就現場有那種敵意，有點承受不住」，並強調也是在練習情緒上的控制，對外要更理性。

黃捷接受採訪片段。（摘自網友備份Youtube）

當時高雄市法制局長吳秋麗受訪時提到，認為黃捷至少戴個口罩，但她就擦著口紅、大剌剌走進靈堂，因此當下就告訴她「可以不用進來」，認為以自己的年齡說幾句應不為過，總是要顧慮禮俗，希望年輕人尊重亡者，且在靈堂內黃捷也沒反應，「出去突然哭給媒體拍，我也不知道為什麼」。

臉書粉絲專頁「比特王」也分享黃捷受訪影片，認為去弔唁喪禮，該有什麼樣的服裝或禮節，都是身為一個民代應該要具備的，但從黃捷跟486之間的對話，看不出一絲一毫對於許議長發生意外的感傷，甚至連最基本的尊重都缺乏，連講都不能講還到處去哭委屈？到底是現在年輕人的教育失敗，還是黃捷個人的家教失敗？還是他這個人本身公主癌末期呢？

對此，網友表示，「覺青沒在管甚麼倫理與道德的啦！自己爽就好」「去參加告別式，最基本的禮儀都不會，太誇張了！」若沒罷免掉黃捷，會被中壢人笑，且參加喪禮不擦口紅應該是基本常識。

(中時新聞網)