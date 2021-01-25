部立桃園醫院群聚感染不斷升溫，截至今(25)日已累積15例確診個案，因此指揮中心昨(24)日晚間宣布擴大匡列人數至5000人，包括1月6日至19日的出院病患、陪病者及同住家屬等，但由於擴大隔離可能包含北北基等首都圈，是否考慮部分縣市獲全國的防疫等級？指揮官陳時中表示，目前國內防疫還沒有升級的情況。

媒體問到新北市長侯友宜指出，目前針對縣市匡列居家隔離人數還不明確，各縣市資料是否有差別？指揮中心發言人莊人祥表示，扣掉部立桃園醫院之前已經匡列的住院患者，配合桃醫昨天全棟劃歸紅色警戒區，昨天一共打了578通電話通知最新需居家隔離的出院病患，其中548人是桃園居民，剩餘的才是其他縣巿，其中新北巿14人最多，其他縣巿都非常少，至於陪病者及其家屬則還在統計中，尚沒有各縣巿分布的數據。

陳時中說，1922專線接受民眾的疑問與症狀詢問，將由地方衛生局評估後會開立居家隔離單，然而考量檢疫量能的負擔，衛生單位有時難以短時間送達隔離單，會請警政單位幫忙，民政關懷中心的啟動，因此資料沒有分縣市。至於送貨員、藥劑師等是否也該列入居家隔離名單，之後會根據疫調再決定。

另外擴大居家隔離的5000人以家戶為單位，是否有互相感染危機？陳時中說，由於這些病人已經回家，已經和家人處在共同風險之中，若再區隔開來恐怕會增加社區風險，因此在交互考量後仍以家戶為單位進行隔離，不過以家戶為單位隔離的問題就是外部資源相對不足，這部分桃市府已經啟動相關關懷服務。

(中時新聞網)