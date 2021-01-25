立法委員林奕華（中）頒獎給得獎的普仁小太陽。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

因新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台北市普仁獎頒獎典禮縮小規模辦理，簡化流程。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

就讀台北市啟聰學校國中部的盧宏杰，患有小耳症、顏面神經失調、嚴重脊椎側彎等先天性多重障礙，聽力缺損，從小活在無聲的世界，出生後經常跑醫院復健、動手術，但他從不喊苦，勇敢堅毅接受艱難手術及醫療過程。曾遭受異樣眼光和排擠，卻未因種種逆境而自怨自艾，今年獲得靈鷲山台北市普仁獎榮耀。家訪志工訪問時，由老師手語翻譯，他樂觀大方回答，令人動容的生命故事，讓同儕深受鼓舞。

美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命！普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立，它是美善品德的呈現，也是善能量匯聚的平台。

由靈鷲山慈善基金會主辦、靈鷲山護法會台北市A區承辦的台北市普仁獎頒獎典禮，1月24日在建成國中舉行，以寧靜一分鐘開場，希望在疫情升溫時，喚醒各界重視心靈防疫；雖取消表演節目，簡化流程，典禮簡單而不失隆重，立法委員林奕華、中山區副區長莫祥雲、台北市社會局兒童及少年福利科科長葉俊郎、靈鷲山普仁獎全球推行委員會秘書長黃秀敏及副主任委員顏若芳等人均到場頒獎。

靈鷲山普仁獎自2003年推動迄今，著重學生生活品德與孝行，透過學校師長推薦，志工實地家庭訪問，鼓勵德行優良且有志向學的學生，評選過程相當嚴謹，18年來，各地累計8745位國中、小學生脫穎而出。「讓普仁小太陽相信自己是太陽，不因環境困頓滅失光芒」，是普仁獎一直在做的事，每個孩子平實而深刻的生命故事，都是逆境中力爭上游的最佳典範。

台北市今年有142位學生報名參加選拔，初選評審出98件做家庭訪視，經複選本屆共有66位孩子獲得殊榮，國小20位、國中46位。其中，台北市立啟聰學校盧宏杰、立農國小湯志龍、明德國中廖品崴、興雅國中孫浩文、興雅國中林佳葳5位獲得推薦進入全國普仁獎決選。

台北市啟聰學校老師廖婷俐推薦宏杰積極投入各項學習，對電腦、運動、扯鈴等充滿熱忱，還學會手語溝通，在繪畫、書法、國語文、英文查字典競賽等方面都有優異表現。平日合群友善、樂於助人，校外教學活動，主動幫忙交通指揮，熱心服務同學，逆境中奮發向上，值得鼓勵。

宏杰乖巧懂事，知道相依為命的媽媽很辛苦，主動清掃家中環境、拖地等，看到媽媽提重物或在忙，總是貼心地給予幫助和關懷。母親去年9月28日進行椎間盤手術，剛好是中秋連假，他就在醫院照顧、打理一切，是個令人心疼的好孩子。

(中時 )