中澳關係陷低谷，北京當局各種貿易制裁正讓澳洲農、林、漁、牧、礦業都受打擊，因此於去年12月更換聯邦外交貿易部長，新任部長特漢(Dan Tehan)昨(24)日表示，他已致信差不多同時上任的大陸商務部長王文濤，盼恢復對話，同時警告拜登(Joe Biden)領導的美國勿將減碳排放當成新保護主義形式。不過大陸官方媒體之一《環球時報》引述學者訪問，稱此舉是為經濟利益，還有演給國外媒體看，不是從根本上改善兩國關係出發。

特漢說：「我非常希望在中國任命新商務部長時能開始對話，因為我也擔任了新的職位，這是讓雙方恢復對話的好機會。我會很樂意並耐心等待王部長的答覆，看看我們要用什麼形式來談。我們會專注於透過雙邊途徑解決糾紛，但不排除未來採取行動，如果我們認為有理由向WTO(世界貿易組織)申訴，我們就會考慮這麼做來解決問題。」

他拒絕附和澳媒使用「施壓」字眼來形容信件，僅稱「這是封詳細的信，表達澳方在許多問題上與中國接觸的強烈意願。」其中最希望盡快解決的是煤炭禁令，特漢表示滯留在中國港口無法卸貨的運煤船「不僅是商業安排，更重要的是為了船上船員的福祉。」

各界預期拜登接任美國總統後，宣布重入《巴黎協定》，會增加氣候政策上澳洲應對壓力。澳洲至今仍不願承諾2050年實現碳中和目標，總理莫里森(Scott Morrison)日前還曾因此在氣候峰會上被東道主英國禁止發言。

由於拜登曾在競選中表示，會對未能履行氣候義務的碳密集產品調整配額或徵收額外的碳稅，澳洲對美國出口被關稅打擊機率大增。特漢對此警告美國：「我相信澳洲、美國可以在氣候政策上合作，但澳洲不想看到、也會努力確保我們不會面對碳關稅被當成新的保護主義工具。」

但《環球時報》指出，特漢之前擔任教育部長期間，曾成立反外國干涉專案小組，審查大學與國外合作，矛頭指向中國大陸，並訪問山東聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳，稱特漢此舉首先是「政治上想爭主動，在世界輿論爭取話語權」，其次是展現為澳洲業者爭福祉姿態、把責任甩給中國，是演戲給外媒看，不是真心誠意。顯然對特漢喊話並不認可。

(中時新聞網)