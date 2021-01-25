桃醫爆發新冠肺炎群聚，疫情指揮中心昨天晚上緊急宣布，為防止社區感染，桃園醫院全院視為「紅區」，更匡列近5千人，包含1月6日至19日出院病患、陪病者、同住者3族群，一併列入居家隔離；對此，花蓮縣衛生局指出，花蓮目前有6位部桃陪病者的家人，已匡列為居家隔離。

桃醫群聚感染擴大，昨新增案889與890等2例個案，由於案889在1月11日已出院，其所在樓層是被歸在安全綠區的12樓，加上感染源未明，陳時中昨晚鄭重宣布，即起回溯自1月6至19日曾出入部立桃園醫院的人士居家隔離，並須在隔離期滿前接受採檢，匡列人數從原先的1300多人暴增至5000人，是疫情以來最大隔離人潮。

鄰近花蓮的宜蘭縣今天宣布已有1例居家隔離個案，而台東縣也有2名，對此，花蓮縣衛生局稍早表示，部桃陪病者的家人共6位，目前花蓮匡列為居家隔離，並陸續通知須待在家中、不可外出，若有身體不適反應請立即通知衛生單位，至於是否要即刻篩檢，尚待中央指示。

此外，全台多家醫院為防範院內感染，相繼調整探病規定，衛福部花蓮醫院、門諾醫院及慈濟醫院跟進，已於20日起調整探訪時間及相關管制措施，民眾赴院前可先了解各院相關規定。

(中時 )