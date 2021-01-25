衛福部挑園醫院群聚感染事件升溫，指揮中心並於24日晚間宣布，即刻起擴大部桃相關隔離對象，包含全棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，粗估約達5,000人。

鴻海集團25日亦宣布，因應部桃醫院群聚事件擴大，同時配合政府防疫工作，即日啟動以下措施。包括居住在桃園市、有跨地區上下班的員工，調整為在地廠區上班；各廠並提高疫情等級，啟動網格化分流上班。

同時各廠間環廠線接駁車也暫停，跨廠區會議改以視訊為主。另各廠公共區域（如茶水間、廁所等區域）消毒殺菌的等級也提升。

(工商 )