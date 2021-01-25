張鳳書主持三立節目《美食鳳味》多年，該節目近日轉型成新節目《大嫂研究所》，25日舉辦記者會，首集來賓邀請蔡昌憲與料理大師程安琪。張鳳書笑稱現在就讀國二的兒子根本是靠《美食鳳味》養大，每次只要半夜有食物香味，鄰居就知道她又錄影了。蔡昌憲近年副業多多，投資金額達7位數，現在手上除8月成立的自創手工水餃品牌「浮憲東北餃」，還有一間義法餐廳。

蔡昌憲提及自家手工水餃除了網路，百貨也買的到，日包約2000顆，工作人員除了媽媽、姊姊，還有2個正職員工，老婆則擔任客服，至於年終會發多少？他笑得靦腆，「因為8月才創業，無法太多，但一定會讓大家吃紅」。他投資副業，好友都來捧場，柯震東不只買了幾十盒，連于美人都特地開直播傳授美味煎餃料理手法，許志豪也買了不少，「朋友有說過，如果品牌要好，要親力親為，如果未來我拍戲，可能麻煩老婆多分擔一點」。談到生子，他笑稱順其自然。

料理大師程安琪（左起）、張鳳書、蔡昌憲開心同框。（三立提供）

張鳳書前陣子曾提及自己有更年期症狀，「工作可以改善更年期症狀，現在工作比較忙，有好一點，我現在就是固定運動、重訓，未來希望可以分享這些經驗，期待可以幫助大家共老，為健康老年做準備，從今年開始也上了健康管理師的課程」。她提及這幾年家裡沒傭人，三餐都是自己煮，每周則維持一次重訓、一次游泳的運動頻率。至於兒子念國二了，是否開始接戲，她回應：「以後會盡量往健康方向走，之後應該會出書，這段時間有照顧長輩的過程，加上從頭到尾都是自己來，有很多經驗可以分享給大家。」《大嫂研究所》2月22日下午4點半首播。

(中時 )