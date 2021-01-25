經市議員林祈烽及立委張廖萬堅爭取後，該路口已裝置全景鏡頭，確保市民權益。（市議員林祈烽服務處提供）

台中市西屯區近來建商如雨後春筍推案，大型工程車頻繁進出巷弄內險象環生。市議員林祈鋒25日說，櫻花路與櫻花一街口日前發生砂石車撞死婦人，因未裝全景鏡頭監視器造成調解不順利，建議各大路口都應裝置全景式監視器。台中市警察局說，如2011年以前建置者，將綜合評估研議增設全景鏡頭。

林祈烽服務處日前接獲逢福里長張文平陳情，指櫻花路與櫻城一街口發生死亡車禍，1名婦人不幸在路口遭轉彎砂石車撞擊死亡，雖路口有裝設監視器，因角度問題未拍到事發經過，後續調解並不順利；希能協助爭取監視器升級加裝全景式鏡頭，預防類似爭議事件再發生。

林祈烽表示，西屯區為市政中心所在地，近來建商都在該區推建案，巷道常有大型工程車進出施工，民眾就抱怨生活品質及居住安全飽受威脅；櫻花路與櫻城一街口發生的不幸意外，就是施工中大型車輛肇禍導致婦人意外喪生，凸顯問題的嚴重性。

林祈烽指出，市民希全市有工程車或大型車輛行駛的路口都要裝監視器，最好升級成全景式鏡頭，警方如有辦案需求，可清楚了解嫌犯逃逸去向；若發生車禍意外，全景式監視器可提供360度視角，有助警方和雙方當事人釐清肇事責任與經過。

中市警察局說，中市自2011年起建置的監視系統，每5支至少有1支具全景鏡頭，其餘為車牌鏡頭。櫻花路與櫻城一街口是2007年建置，因屬一般巷弄，當時1組4支鏡頭均為車牌鏡頭；去年底六分局會同相關單位前往會勘，今年1月中旬完成增設1支全景鏡頭。

警察局強調，將請各轄區分局針對大型車輛頻繁出入路口監視系統進行全面檢視，如為2011年以前建置者，將綜合評估研議增設全景鏡頭。

(中時 )