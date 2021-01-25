【愛傳媒簡秀枝專欄】天氣轉好，我們再次踩出藝術行腳步閥，這一次，相約在艶陽高照的南台灣——高雄。

我們用行動，推廣藝術生活，更用兩隻腳，感受台灣，疫情依舊存在的此時此刻，證明身為台灣人的幸福。

為什麼是高雄！？

第一個法人化的高雄美術館，重新開張，值得大家一起來敲鑼打鼓。歷經4個建築團隊打造過後，從館外園區到館內空間動線，煥然一新。

通曉國際藝術時潮，藝術與建築雙修專業的李玉玲館長，打下漂亮一仗，不只讓陳舊館舍，重新找到新顏容，以更可親的態度，讓藝術正能量，與高雄市民同在。

以人文景觀結合自然生態，園區內除了以高雄市立美術館為主體外，也設置了兒童美術館、雕塑公園、湖區生態公園、以及南島文化場域，提供市民一個兼具藝術、文化、休閒、自然生態、教育的多元生活園區。

環繞高美館四週，風情萬種的小葉欖仁步道，被公認為擁有高雄最美的散步氛圍，園區內嫵媚的湖水重現了濕地原有的水文，透過多元地貌、生態工法與群眾休憩分流，近年來生態復育有成，吸引了無數禽鳥嬌客拜訪或定居，形成一個生態多樣性的熱鬧園區。

另外，重新開館的高美館以「黑盒／幻魅於形：湯尼・奧斯勒 Tony Oursler 特展」的國際級大展，呈現給高雄市民，讓人雀悅不已。

這是湯尼・奧斯勒在亞洲首次大型個展，他運用錄像投影的方式，結合自製的物件，藉由物件與空間裝置的效果，展現出錄像藝術的新面貌。

這位美國多媒體和裝置藝術家，早在加州藝術學院就讀時，就已經對錄像有著濃厚的興趣，從一開始片段的錄像作品，發展到沉浸式劇場、結合自製物件的投影裝置、城市裡的大型投影等，創作歷程中可以看到湯尼・奧斯勒不斷的突破與創新。

在角落喃喃自語的人偶、忽遠忽近如鬼魅般的人臉，配上煙霧跟詭譎的音效，湯尼・奧斯勒的作品總瀰漫著一股神祕的氛圍，讓人好奇裡頭藏著什麼有趣故事。

為了一探究竟，所以我們組團來高美館朝聖，給遠道前來的藝術家以及李玉玲館長團隊，最深刻的擁抱與喝采。高雄有他們的費心費力，真是幸福。

其次，美侖美奐的高雄流行音樂中心，已經落成，只欠東風。當疫情得控，流行音樂的表演與欣賞者，同時受益。

這座耗資54.5億元的流行音樂中心，興建計畫訂名為海洋文化及流行音樂中心，基地位於高雄港11-15號碼頭（光榮碼頭與真愛碼頭，含苓雅寮車場），占地約11.89公頃，主體包括可容納8,000至10,000名觀眾的戶外廣場、4,000至6,000席的室內大型表演場館，及容納200至1,000席不等的6間小型展演空間、流行音樂展示館、海洋文化展覽中心、渡輪碼頭、親水步道、腳踏車道和文創市集，設有人行天橋直通真愛碼頭站，也能連接其他園區，是座奪目耀眼的地標建築。

該建築，係經國際競圖後，由西班牙Manuel Alvarez Monteserin Lahoz的設計獲得首獎，於在2011年3月23日簽約典禮。

國內配合團隊為翁祖模建築師事務所，是很有代表性的土洋合作案例，值得親赴現場，仔細品賞與體驗。

當然，鳳山縣舊城、國定古蹟鳳山縣舊城的東門段護城河、駁二園區、彩虹地景、無關實驗書店，古與今的體驗，都是饒富趣味。

我們深信，藝術是需要體驗的，一步一腳印，是最真切具體的方法。樂在其中，滿心期待！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)