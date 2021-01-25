【愛傳媒郭香美專欄】做為繪畫工作者，我喜歡嘗試各種題材，在畫面上表現不同變化，享受創作中新奇的挑戰。

而旅行，體驗各國多元文化，探索異域自然景觀，常常啟發我的創作靈感。1988年夏天，帶著對非洲原始文化的好奇與想像，外子和我、兩個兒子，展開了兩週的南非之旅。

在杜馬（Duma）的祖魯文化村（Zulu Cultural Village）我們欣賞祖魯族充滿生命力的歌舞表演，穿戴一身散發野性之美的傳統服飾，跟著鼓點節奏舞動，那粗獷奔放的肢體動作，像是叢林中的集體狩獵行動；那純樸原音的歌唱，像是曠野中人類和大自然的對話。

這種體現自然本質和人類生存本能的音樂舞蹈，是直覺的、真摯的、感性的，給人帶來內在精神的震撼！

另外，我們參觀祖魯族傳統工藝，如編織藝術、串珠、編籃、陶器、紡織；看善戰的祖魯男人製作長矛、盾牌和鼓；透過他們的日用器物、生活環境、生活方式，認識南非原住民文化，才能進一步了解他們的藝術內涵。

「駝鳥之都」Outshoorn（奥次頌），到處可見駝鳥園，來到這兒，騎乘駝鳥，對我來說，是個帶點冒險的體驗。

工作人員貼心的扶持我安穩的坐上駝鳥背，確保不會從快速奔跑中的駝鳥背上摔下來。

坐在駝鳥背上奔馳在一片黃澄澄的草原，第一次近距離觀察牠，碰觸牠：那長長卷曲的睫毛下，閃亮靈動的眼眸、堅實的翅膀、柔軟光澤的羽毛、長脖子下神釆奕奕的身軀，以及那雙韌性十足的腿⋯⋯種種新奇的體驗，真的很特別！我用膠彩畫再現那些感官體驗，也記錄了那段難忘的旅程。

作者為膠彩畫家，傳承父親郭雪湖的膠彩畫藝術

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)