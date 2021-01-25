今天將是美國重返全球對抗氣候變遷戰爭之列的一天，他們將加入高層會談，討論如何更保護人們與經濟體，不讓他們受到已在發生的全球氣候暖化衝擊。

美國總統拜登（Joe Biden）宣布重返2015年的巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement）之後不到一週的時間，他的氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）將加入中國副總理韓正、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相強生（Boris Johnson）等領袖，出席氣候適應峰會（Climate Adaptation Summit）。

這場線上活動由荷蘭主辦，目標是訂定在2030年前因應氣候變遷的實際解決方案與計畫。

這場峰會前，世界各地3000多名科學家促請各國領袖更妥善地保護民眾，不讓他們受到全球暖化影響。

包括5位諾貝爾獎得主在內，這些科學家在聲明中指出：「我們快速暖化的世界已在經歷更強烈的旱災、火災、熱浪、水患、毀滅性熱帶氣旋等極端氣候的重大破壞。」

「我們若不現在就加快腳步、有所適應，就會有愈來愈多貧窮、水源短缺、農業損失和移民激增的狀況，人命也會出現重大損失。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100125

(中央社)