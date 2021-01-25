浩鑫(2405)1月再獲新北雙和醫院青睞，引進零接觸防疫Kiosk，目前並有多家醫學中心與區域醫院接洽中，公司持續拓展醫療防疫與健康概念的Kiosk整合方案，以期堆疊營收，營運穩健。

隨著全球COVID-19確診人數持續攀升，台灣持續提高警覺因應，有鑒於醫療院所感染風險較大，零接觸防疫Kiosk可快速進行測量體溫、確認TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及群聚史)，與是否配戴口罩等服務，大幅降低逾5成醫院出入檢查、測溫、確認TOCC的人力與時間。浩鑫去年積極投入台灣醫療防疫市場，憑藉本身在高科技電子長期耕耘的經驗，短時間內推出零接觸智慧防疫自助機Kiosk產品，接連獲得北醫附設醫院與新北雙和醫院採用，將產品置放在醫院各出入門口，降低接觸傳染的風險。

浩鑫表示，後疫情時代，數位創新可帶動防疫升級，在防疫期間，各大醫療院所與教學醫院機構等，都需要增加人力來進行，測量體溫、確認出國史與提醒是否配戴口罩等作業，衍生增加醫護人員的工作負擔與染疫的風險，「零接觸智慧防疫自助機」Kiosk，是一款軟硬整合，可提供實名制管理、串接TOCC以及體溫、口罩配戴檢測的自助式服務方案，全程自動化且無須人員接觸，若醫院發生疫情，可彙整數據管理報表，協助政府進行疫調，有效地控制社群聚感染風險。

浩鑫自去年起業務重心以科技醫療相關產品的市場佈局為主，旗下子公司暄達醫學受惠醫療級氣墊床的歐美訂單增加，以及負壓傷口治療機新產品開始出貨，去年第四季甫繳出單季歷史新高表現；浩鑫則有「零接觸智慧防疫自助機」Kiosk連下兩城，醫療健康Kiosk「健康小站」亦已搶進連鎖藥局通路，預期隨著醫療級氣墊床、負壓傷口治療機、醫療健康Kiosk等應用產品的市占率逐步提升，今年將力拚營收獲利雙成長表現。

(時報資訊)