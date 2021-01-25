中租-KY(5871)旗下柬埔寨子公司仲利皇家企業租賃及仲利皇家融資公司，今（25）日宣布完成3年期1億美元聯貸案，以充實中期營運資金、支應企業未來發展。此聯貸案原預計籌募金額8000萬美元，由於各銀行踴躍參貸、超額認貸達155％，最終以1億美元結案。

此聯貸案為金融機構首次為柬埔寨仲利皇家公司籌組聯貸案，由兆豐銀擔任統籌主辦行，遠銀、彰銀及臺企銀擔任共同主辦行，包括盤谷銀、日盛銀、輸銀及華銀等共8家金融機構共同參與，展現對中租控股暨旗下企業長期經營成果的正面肯定與支持。

中租2016年底攜手柬埔寨最大企業之一的皇家集團（Royal Group），合資成立仲利皇家企業租賃（Chailease Royal Leasing Plc.），由中租持股6成、皇家集團4成，2017年初開始提供柬埔寨當地車輛、設備與營建機具等融資性租賃服務，2019年已成為當地最大租賃公司。

為擴大營運範疇、深化在地經營，中租2018年9月宣布收購皇家集團旗下微型財務公司Cellcard Finance Plc. 6成股權、取得經營權，更名為仲利皇家融資（Chailease Royal Finance Plc.），以提供中小及微型企業營運周轉金、跨足消金業務，建構更完整的產品服務。

據中租財報揭露，仲利皇家企業租賃2019年營收3.09億元、年增近1.01倍，營益率自30.75％躍升至43.93％，稅後淨利1.11億元、年增近2.03倍，每股盈餘自12.32元跳升至37.28元。受疫情影響，2020年前三季稅後淨利0.68億元、年減9.45％。

而仲利皇家融資2019年營收8636萬元，營益率7.85％，稅後淨利594萬元，每股盈餘約1.52元。不過，2020年前三季稅後淨利達2140萬元，不僅較前年同期虧損302萬元大幅轉盈，並已較2019年全年獲利倍增。

(時報資訊)