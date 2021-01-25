在全球氣候變遷革命的浪潮下，英國石油公司BP的石油探勘團隊也無法置身事外，該團隊一個世紀以來為BP開發數十億桶石油提供公司獲利，也面臨被掃除的命運。

該團隊有地理學家、工程師、科學家等，目前被砍到剩不到100人，數年前還有700多人；此亦為BP執行長魯尼(Looney)去年發起的重整計畫的一部分。魯尼在2019年底上任，風即吹向探勘隊，前團隊成員告知路透，近幾個月有數百人離職，或是調往其他新的低碳活動團隊，或是被裁員。這是至今BP轉型最明顯的跡象，將遠離石油和天然氣業務，至少目前是為朝向再生能源提供資金。

路透與數名前員工或現任職員訪談，魯尼對內和對外非常清楚地表明意圖，將降低產量目標，為首個石油商CEO將轉型對投資人推銷為正面訊息，尋求低碳經濟的長期願景。

在魯尼上任以來，BP至今已裁員1萬名員工，約總人力的15%，較荷蘭皇家殼牌(Shell)和法國道爾達(Total)更為激烈。魯尼目標在未來十年將日產量削減100萬桶，即削減40%，再生能源產出要成長20倍。即便如此，石油和天然氣仍是BP營收住要來源，至少到2030年都是如此。

魯尼的改造努力沒有讓股價好轉，BP去年股價跌了44%，年底來到25年以來的低價，投資人懷疑公司是否有能力轉型，並在其目標中獲利。一消息人士指出，如果BP沒有繼續探勘，將變成小很多的公司。

據挪威諮詢公司Rystad數據顯示，BP在去年僅獲得3000平方公里的探勘執照，遠低於格排的1.1萬平方公里和道爾達的1.7萬平方公里。魯尼更將年度探勘預算砍到剩3.5億至4億美元，約為2019年的一半，更無法與2010年的46億美元相比。

(時報資訊)