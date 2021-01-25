世紀鋼(9958)去年營收創下64.09億元新高，今年在哥本哈根基礎建設基金(CIP)離岸風電訂單進入出貨高峰帶動，法人估年營收挑戰百億元新高；若今年再順利拿到兩張新訂單，可望讓營運成長的趨勢延續至2024元。

世紀鋼今年進入哥本哈根基礎建設基金(CIP)離岸風電訂單出貨高峰期，今年最主要離岸風電相關訂單為供貨給CIP的69支水下基樁(PP)、62支套筒式基樁(JACKET)，以及替某公司代工的沃旭36支PP。展望今年，法人推估世紀鋼年營收可望突破100億元大關，換算年增幅度逾56%且再創新高。

此外，加拿大北陸能源(NPI)、台電離岸風場二期等標案預計近期將陸續公布結果，法人看好世紀鋼作為國內水下基礎大廠，有機會再拿下兩張新訂單，新增營運成長動能。

據了解，加拿大北陸能源(NPI)、台電離岸風場二期標案結果將在近日宣布，兩個標案發電容量均為300MW(百萬瓦)，其中，NPI預計釋出21支JACKET、63支PP，台電預計釋出31支JACKET、124支PP，法人看好世紀鋼已有多項實績，應有極高的機會取得訂單，若順利拿下這兩個標案，世紀鋼到2024年皆可望保持營運成長動能。

世紀鋼去年受惠離岸風電相關產品出貨續增，年營收創下64.09億元新高，全年獲利可望優於前年的表現。

世紀鋼2020年受惠離岸風電相關產品出貨續增，第三季營收創新高，單季EPS約為1.35元，前三季營業淨利跳增至10億元，比前年同期的小虧0.3億元大幅好轉；2020年前三季每股稅後淨利2.94元。

(時報資訊)