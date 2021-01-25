在GDP資料超預期、業績向好、流動性仍然寬裕的共同支撐下，上證指數站上3600點。市場的結構性特點仍然較為明顯，上漲的行業和領域也有一定的行業景氣程度支撐。本季來看，陸股預期維持輪動緩漲，產業鎖定四大主題。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，開年以來外部環境整體有利A股，外部經濟合作前景明朗，中美博弈處於真空期，預計2021年上半年，特別是1、2月份，歐美日央行擴表規模依然很高。目前在經濟基本面加速復甦以及流動性相對寬鬆環境下，市場整體不存在系統性風險，且目前指數依然保持著較強的上升格局，市場熱點以板塊輪動為主。板塊方面，同時可關注新能源車、消費、科技及順週期產業。

黃上修指出，節前春季躁動行情持續中，資金續入具基本面及政策面推動產業。新能源汽車市場發展迅速，全球滲透率有望於2025年達到13.7%。中國的新能源車銷量預計達到130萬輛，同比增長預計達到8%，新能源車時代，加速到來，把握新能源車供應鏈表現。展望2021年，站在十年新週期的起點，2021年可能類似2008年-2010年筆電回暖+智能手機進入爆發前夕，盈利、估值都有望進入擴張週期，新十年週期起點，電子行業將進入擴張期。

(時報資訊)