南168休閒農業區包括新化、龍崎、左鎮3行政區，有竹筍、羊肉等農特產。（莊曜聰攝）

台南市目前有左鎮光榮、楠西梅嶺、七股溪南3個休閒農業區，為加強行銷，提高農業產值，積極輔導農民或業者投入，畫設休閒農業區，從去年去包括東山175、後壁等地都成立推動委員會，今年再加入新化、龍崎、左鎮一帶，籌設南168線休閒農業區推動委員會，拚今年3處都能通過核准，25日在新化大坑休閒農場舉行成立大會，也推廣在地國產羊肉料理。

南市原有的休閒農業區多半都是縣市合併前成立，分別是化石園區旁的左鎮光榮休閒農業區、梅子主要展地的楠西梅嶺休息農業區、鄰近黑面琵鷺保育區的七股溪南休閒農業區，南市府農業局看準休閒農業潛力，去年輔導在地農民及業者，共有東山175、後壁兩處籌設，今年則新增168線休閒農業區。

168休閒農業區顧名思義，分布區域就在南168線上，區內包括有新化國家植物園（中興林場）、二寮觀日、五號樹屋、大坑休閒農場、王家燻羊肉等不同型態的生態及景觀資源。

休閒農業區推動委員會主任委員、大坑休閒農場負責人蔡澄文表示，168線道行經新化、龍崎、左鎮3區交界，有低海拔日出聖地的左鎮二寮、也能結合公館、大坑社區，配上當地竹筍、羊肉等農特產，整合行銷，讓當地農業朝六級化發展，替產業加值。

台南市長黃偉哲下午也出席成立大會，品嚐業者精心烹調的羊肉、雞湯料理，直呼好吃，還興起與岡山羊肉PK念頭，他邀請民眾一起來，放鬆身心、品嚐好料。

南168休閒農業區與東山175、後壁休閒農業區拚今年成立。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲大啖美味料理，直說好吃。（莊曜聰攝）

(中時 )