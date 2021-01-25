部立桃園醫院群聚感染不斷升溫，截至今(25)日已累積15例確診個案，因此指揮中心昨(24)日晚間宣布擴大匡列人數至5000人，包括1月6日至19日的出院病患、陪病者及同住家屬等。
指揮中心指揮官陳時中表示，目前回溯居家隔離人數2265人，還會持續增加，已匡列住院者1048人、陪病者1217人，環境消毒過了也驗不到相關病毒。
但因為PCR、血清等檢查都需要時間，因應過年到來，所以提早擴大實施居家隔離措施，將社區傳染風險降到最低。
(中時 )
部立桃園醫院群聚感染不斷升溫，截至今(25)日已累積15例確診個案，因此指揮中心昨(24)日晚間宣布擴大匡列人數至5000人，包括1月6日至19日的出院病患、陪病者及同住家屬等。
指揮中心指揮官陳時中表示，目前回溯居家隔離人數2265人，還會持續增加，已匡列住院者1048人、陪病者1217人，環境消毒過了也驗不到相關病毒。
但因為PCR、血清等檢查都需要時間，因應過年到來，所以提早擴大實施居家隔離措施，將社區傳染風險降到最低。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。