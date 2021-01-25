部立桃園醫院群聚感染不斷升溫，截至今(25)日已累積15例確診個案，因此指揮中心昨(24)日晚間宣布擴大匡列人數至5000人，包括1月6日至19日的出院病患、陪病者及同住家屬等。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前回溯居家隔離人數2265人，還會持續增加，已匡列住院者1048人、陪病者1217人，環境消毒過了也驗不到相關病毒。

但因為PCR、血清等檢查都需要時間，因應過年到來，所以提早擴大實施居家隔離措施，將社區傳染風險降到最低。

(中時 )