中共軍機對台灣軍事威脅加大，美國國務院24日重申台灣關係法與六項保證，並敦促北京停止施壓，與台灣進行有意義對話。對此，藍委陳以信表示，感謝美國支持台灣，但是國務院的聲明中有一個重點卻遭刻意忽略，那就是美國重新要求兩岸恢復對話，顯示美國台海政策已從對抗轉為對話路線。

針對中共軍機繞台，新上台拜登政府發表聲明，要求北京停止施壓，代表拜登政府將延續挺台立場，陳以信今（25日）在臉書發文表示，對於美國支持台灣應該感謝，但其中有一個重點卻被刻意忽略，這份聲明中美國敦促兩岸進行「有意義的對話」。

陳以信指出，這是美國國務院自2018年8月31日後，再次以正式聲明敦促兩岸對話。兩份聲明相隔2年4個多月，顯示拜登政府的台海政策，將從川普政府後期的對抗路線，回到歐巴馬政府時期的對話路線，續以台海恢復和平穩定為基調。

拜登政府的聲明中並未提到「一中政策」，但強調對台的「一法三公報與六項保證」，陳以信認為，就是換湯不換藥，且此份聲明也並未提及其他口惠實不至的友台法案，也是一項有趣的觀察指標。

中共解放軍23日派出13架軍機，進入台灣西南部防空識別區，創下今年以來規模最大的共機擾台軍事行動。美國國務院在台北時間24日晨呼籲北京，停止以軍事、外交、經濟手段向台灣施壓，並代之與台灣民選代表（elected representatives）進行有意義的對話，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，以維持台海兩岸的和平穩定。

(中時新聞網)