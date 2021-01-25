美國新總統拜登上任後，預期相關政策有望逐一推動，其中美國、大陸、台灣展新局，拜登外交政策顧問、哈佛甘迺迪學院創始院長艾利森教授推論，拜登政府會體認到大陸是強悍對手，雙方須共存。財經專家吳嘉隆今(25日)在臉書指出，拜登看不出來會有堅定的態度支持香港與台灣，所以，大陸可能更會躍躍欲試，這種風險是存在的，台灣最好早做準備。

吳嘉隆今在臉書分析，其實拜登的難題確實很多，例如墨西哥邊境的大量非法移民問題，也很急迫，如果他讓已經入境的超過1100萬非法移民，就地合法化，那麼將來只會有更多的非法移民闖進來，反正只要熬得住，會等到合法化的。

另外，吳嘉隆認為拜登還需要面對疫情的持續擴散問題，在競選期間他攻擊川普對抗疫情拿不出辦法，而他已經有一套辦法，但上任後，他談的仍然是封城與隔離，其實也沒什麼辦法，看來看去，還會陷入疫情中，很多施政難以展開。

目前美國和大陸的問題立刻浮出檯面，吳嘉隆分析第一，日本、印度、澳洲與歐洲都在看美國表演，如果美國的反共是變來變去，那其他國家會怎麼想呢？第二，拜登看不出來會有堅定的態度來支持香港與台灣，所以大陸可能更會躍躍欲試，這種風險是存在的，台灣最好早作準備。

不只如此，吳嘉隆直指，拜登要如何阻止川普的王者歸來呢？川普顯然沒有那麽好應付，難道真的以為他放棄了嗎？最後，他認為因為拜登團隊還沒就位，要分析拜登的政策路線還早了些，但是，拜登所要面對的複雜局面倒是可以先來推敲一下。

有不少網友也認為川普不可能放棄，如果有一天，川普真的回來的話，真的會嚇壞所有的人。至於，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）24日呼籲北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。國民黨立委李貴敏認為，儘管美國務院發表友台言論，但真正涵意是要兩岸自制，因為拜登總統上台後首要處理國內議題，台海若發生緊急衝突，美國肯定無暇他顧。

(中時新聞網)