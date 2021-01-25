「國民女神」陳妍希近日加入陸綜《乘風破浪的姐姐2》，她在首秀又唱又跳，表現亮眼、成績很不錯，而當陳妍希在節目中被問到，如果可以重新選擇，是否還會接拍《神鵰俠侶》演小龍女，陳妍希則肯定說：「當然會啊，沒有接這部戲我怎麼會遇到現在的老公」，回應甜蜜爆表。

陳妍希2014年接拍古裝劇《神鵰俠侶》飾演小龍女，穿古裝、頂包頭的陳妍希，還被外界嘲笑臉圓像小籠包，而事過境遷後，陳妍希在節目《乘風破浪的姐姐2》被問到，如果她可以重新選擇，是否還會接拍《神鵰俠侶》演小龍女？

陳妍希大方示愛陳曉。（圖／取材自新浪娛樂微博）

陳妍希則毫不猶豫說：「當然會啊，沒有接這部戲我怎麼會遇到現在的老公」，她也感性指出，《神鵰俠侶》不只是她首次接拍古裝劇，也讓她遇到人生中的楊過，陳妍希和陳曉拍戲擦出愛火，這部戲無疑是陳妍希人生中非常大的轉捩點。

陳妍希和陳曉拍完戲後，在2015年對外承認戀情，小倆口是繼李銘順、范文芳後，第二對「神鵰俠侶」，陳妍希和陳曉接著在2016年結婚、並在年底生下兒子「小星星」，幸福組成一家三口。

隨著小星星上個月過4歲生日時，陳妍希剛好在錄《乘風破浪的姐姐2》，而她也在舞台上演唱寫給兒子小星星的同名歌曲《小星星》，陳妍希唱歌時語氣溫柔、眼神堅定，歌詞「想要為你擋風遮雨 又怕你不成熟」狂噴母愛。

(中時新聞網)