台北分署查封盧姓民眾的手套及口罩。(台北分署提供)

新北市永和區民眾盧禮勇，去年自香港返台，未依規定待在家中檢疫14天，2度偷跑出門並失聯，警政及民單位連日尋人，最後在咖啡廳找到他，將他送往集中檢疫，沒想到他又關手機失聯，遭重罰50萬元。但他拒繳50萬，法務部行政執行署台北分署已查封他所有的手套及口罩共391組商品，近日將變賣。

據調查，自從新冠肺炎疫情爆發以來，盧禮勇2度出國，先是在去年2月11日飛往泰國曼谷，2月13日返台；3月5日又出境至香港，9日才飛回台灣，原應居家檢疫14天，但他卻在10日跑到新店的山區躲藏，終於聯繫上後，14日又再度失聯，警方16日晚間在台北市中山區某間咖啡廳內找到盧。

台北分署表示，盧男去年3月9日自香港入境，原應居家隔離14天，但他隔日竟外出爬山，遭警員尋獲後，竟又多次外出被查獲，新北市衛生局依法裁罰50萬元。

新北市衛生局去年5月將盧移送台北分署執行，執行官發現盧名下僅有存款數千元，遂持續全面清查盧財產狀況，並發現盧曾向業者購買多組訂價300元的「超潑保暖觸控手套」及「可洗口罩」（非醫療用的保暖口罩）組商品。

台北分署日前查封盧的手套、口罩物品計391組。因盧表示無資力繳納50萬罰鍰，台北分署近日將變賣。

(中時 )