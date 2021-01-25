【庶民大聲公】搶買伍佰元保單想賺十萬 專家曝沒那麼好領 Dozens of people were queuing up to buy covid-19 insurance

防疫保單最終日搶爆！驚見排隊人潮上百公尺！

對於先前保險業者推出防疫保單，近日由於衛福部立桃園醫院的感染事件持續延燒，引發民眾瘋狂搶買。衛福部長陳時中25日笑著回應，雖是商業行為，個人覺得好像不太划算，「倍數是200倍，風險可能千分之一都不到，風險沒那麼大」。

陳時中說，疫情開始至今居家隔離、檢疫總人數大概40萬人次，而從國外回來的隔離者，累計約1萬多人，這兩個數字對2,300多萬人口來說很小。不過，陳時中也正面肯定，市場上有這樣的防疫保單，萬一民眾被隔離，「沒有後顧之憂是好事」。

(工商 )