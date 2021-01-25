防疫保單搶買潮 陳時中：好像不划算 15:212021/01/25 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為衛福部長陳時中。圖／本報系資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【庶民大聲公】搶買伍佰元保單想賺十萬 專家曝沒那麼好領 Dozens of people were queuing up to buy covid-19 insurance 訂閱影音： 中時新聞網 防疫保單最終日搶爆！驚見排隊人潮上百公尺！ 對於先前保險業者推出防疫保單，近日由於衛福部立桃園醫院的感染事件持續延燒，引發民眾瘋狂搶買。衛福部長陳時中25日笑著回應，雖是商業行為，個人覺得好像不太划算，「倍數是200倍，風險可能千分之一都不到，風險沒那麼大」。 陳時中說，疫情開始至今居家隔離、檢疫總人數大概40萬人次，而從國外回來的隔離者，累計約1萬多人，這兩個數字對2,300多萬人口來說很小。不過，陳時中也正面肯定，市場上有這樣的防疫保單，萬一民眾被隔離，「沒有後顧之憂是好事」。 台南西門路湧現排隊潮 網：一看就知道是500元之亂 (工商 ) #防疫保單 #陳時中 #搶買 #衛福部長陳時中 #風險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫回溯居家隔離2265人 陳時中：還會持續增加 15:122021/01/25 生活 部桃整棟升級紅區獨漏護理之家 陳時中解釋了 16:072021/01/25 生活 辦年貨顧防疫 三鳳中街沒試吃 04:102021/01/25 地方新聞 挨批反應慢半拍 陳時中：被檢討應該 已背滿箭靶 15:302021/01/25 生活 看懂防疫保單 陳時中提一關鍵數字 15:212021/01/25 生活 防疫保單最終日搶爆 排隊人潮上百公尺 這類人不能保 09:462021/01/25 生活 瘋搶防疫神單 小心5件事 房市專家：這點恐成最大破口 17:042021/01/25 財經 部桃醫師有在新屋分院看診 陳時中曝感染機率 15:152021/01/25 生活 台灣防疫慢澳洲10個月 網發千字文轟「為什麼不鎖國」 08:002021/01/25 生活 預測台疫情恐惡化如日本機率逾5成 楊志良給指揮中心4建議 23:512021/01/25 政治 農曆年返鄉潮 國壽推新防疫保單專案 15:512021/01/25 財經 追桃醫出院病患 扣除桃園哪個縣巿最多 指揮中心給答案 14:582021/01/25 生活 劉心月》陳時中把好運用光了 19:572021/01/25 觀點 生活熱門新聞 突被通知隔離 桃市民怒喊全被楊志良料中：這就是新年禮物？ - 生活 彰縣接獲通報4名桃醫接觸 彰化縣31家醫院啟動入口刷卡管制 - 生活 追桃醫出院病患 扣除桃園哪個縣巿最多 指揮中心給答案 - 生活 雲林6人曾赴桃醫 4人回雲林居家隔離 - 生活 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。