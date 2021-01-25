新加坡航空在由SimpliFlying飛航顧問公司為APEX航空乘客體驗協會（Airline Passenger Experience Association）進行的「全球航空公司健康安全評鑑」中，榮獲最高標準的鑽石級評等。

這項由APEX航空乘客體驗協會及SimpliFlying飛航顧問公司共同進行的評鑑，是根據10個類別的58個項目，以量化檢查表進行審查。內容包括檢測、追蹤、地勤程序、機上措施和合作夥伴等，檢視安全強化的完整度。

鑽石級是本次評鑑的最高評等，比過往APEX和SimpliFlying為旅客安全與舒適所訂定的黃金級標準還要高出至少200分。其評鑑標準是來自於獨立核實、驗證與認證過的飛航乘客健康安全措施。

新航客戶體驗資深副總裁楊丕德表示：「早在新冠病毐疫情剛開始的時候，新航就諮詢醫學專家的意見並採納旅客回饋，與合作夥伴及主管機關一起仔細審視我們的健康和安全措施。我們的團隊深入研究旅程途中的眾多接觸點。除了在必要處強化和提升現有的程序，也引進新措施來補足，並利用數位科技以優化程序來輔助我們提供更順暢的旅行體驗。在這次評鑑中榮獲鑽石級評等，是對於我們全面保障旅客及員工福祉永不妥協的肯定。新航以領先業界的產品和服務聞名，我們將繼續確保以世界頂級的健康安全標準，來維持我們一貫的品牌承諾。」

APEX執行長Joe Leader博士指出：「新航以非接觸式旅程管理與最佳機上清潔，彰顯了對於維護旅客健康的承諾。作為一家獲得鑽石級健康安全認證的航空公司，新航近期更開始實施最先進的檢測和健康護照技術，在旅客健康方面的投資邁出一大步。」

SimpliFlying執行長Shashank Nigam表示：「新航推出的措施，例如設置免接觸報到機台、行李延誤時的行動簡訊通知，以及機上菜單與雜誌的數位化等，都提高了航空業界在健康安全方面的標準。他們採取了跟醫院同等級的措施來確保旅客的健康安全，這也有助於增強旅客的信任。」

新航已實施全面的健康與安全措施，以確保旅客及員工的健康。旅客出發前的措施包括基本的旅客健康評估，以及報到手續的e化和機上電子菜單等無接觸服務。

新航定期在高度頻繁接觸的物體表面，例如貴賓室及包括洗手間在內的機艙各個區域，使用抗菌塗層進行處理。在特定航班上，使用含有消毒劑的靜電噴塗設備對機艙進行清潔。

在飛行途中，除了用餐或飲水之外，所有旅客和員工必須全程佩戴口罩。空服員與旅客互動時必須戴上護目鏡，必要時會戴上手套。在某些航段上，空服員必須穿著防護衣。

客艙內不提供實體報紙和雜誌，旅客可透過個人平板電腦和行動裝置進入新航免費提供的電子圖書館，瀏覽超過上千份的國際刊物。此外，新航為減少接觸也簡化了餐飲服務，但近期仍設法重新於商務艙以上的客艙，以餐盤一次上菜的方式提供如南洋沙嗲和大蒜麵包等受歡迎的美食。

新航所有的飛機均配備HEPA過濾系統，可濾除機艙中99.9%以上的懸浮微粒，包括靠空氣傳播的病毒和細菌。在整個飛行過程中，客艙空氣每二到三分鐘就會重新換新一次。班機在每趟飛行後都會更換耳機、座位上的頭靠枕巾、靠墊枕套、床單和毛毯。所有使用過的布製品都會以高溫清洗。

新航於2020年12月起開始試行數位健康驗證流程，這是世界第一個以IAA國際航空運輸協會旅行通行證的架構發展出來的驗證流程，旅客可以放心儲存和出示新冠病毒檢測資訊及疫苗接種紀錄。這些將有助於航空業從新冠病毒疫情中逐步恢復運作。

(工商 )