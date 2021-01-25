活絡資產，台苯(1310)子公司處分昆山不動產，預計處分利益2711萬元人民幣。其中，昆山裕福科技教育諮詢公司公告處分昆山市巴城鎮學院路225號1、2、4號房，預計處分利益2334萬元人民幣；另子公司昆山嘉安科技教育諮詢公司也公告處分昆山市巴城鎮學院路225號3、5、6號房，預計獲利約377萬人民幣。

台苯2019年受美中貿易戰衝擊，獲利年減28.6％，EPS1.67元。2020年又碰到新冠肺炎，加上SM新產大舉開出，第1季營運驚見虧損，每股虧損0.59元，為創2014年第4季來首見。

伴隨大陸陸續復工，下游ABS、PS需求活絡，SM因短線庫存大幅下滑，報價止跌回穩，台苯單季營運轉虧為盈，第2季EPS0.28元；惟第3季又因新產開出拖累，報價回跌，EPS0.02元。2020年前3季每股仍虧損0.29元。

台苯表示，受制大陸石化新增產能大量開出，SM市場產能過剩問題難解。未來兩年包括大陸寧波的華泰盛富、廣東惠州的中海殼牌、天津大沽、安徽嘉璽、山東煙台的萬華化學、兩岸合作的古雷、天津利華益、江蘇虹港石化、寧夏寶豐、汶萊恆逸和鎮利化學，合計達557萬噸SM新產要開出來，占全球總產能14.8％。在供給大幅增加下，SM市場看法保守，營運挑戰仍屬艱鉅。

為此，台苯持續透過整頓不良資產，以及產線去瓶頸化等努力，以期提振運作績效與成本降低。台苯SM年產37萬噸，高雄林園廠持續進行SM1去瓶頸工程，未來能有效降低能源成本及減少原料耗用，預計3月完工。

(工商 )