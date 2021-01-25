農曆春節將至，不論是一般住宅、辦公大樓或工廠，多會針對平時較無清理之化糞池、污水池、蓄水池等場所，排定於年前進行清理或維護修繕，勞動部職安署特別提醒，該等場所為缺氧、中毒高風險場所，進入作業前務必確實通風、測定氧氣及危害氣體濃度，作業時並應持續實施通風換氣，並設置監視人員及置備緊急救援設備，以維護作業人員安全健康。

勞動部表示，對於24日高雄市某公寓大樓因進行地下污水池清洗，造成4名人員送醫急救，職安署已會同高雄市勞動檢查處瞭解相關案情，初步調查結果，發現雇主未使作業人員實施通風換氣與氣體測定，違反職業安全衛生法相關規定，高雄市勞動檢查處除已勒令停工外，並將依規定追究雇主責任。職安署強調，從事局限空間作業前，一定要實施通風換氣，徹底排除危害氣體與維持內部新鮮空氣，並且要以儀器監測內部氣體濃度，確認對人體無害後，才可進入作業。

職安署也呼籲雇主，局限空間作業為非經常性作業，工作人員常會輕忽其危害，務必要定期強化相關人員的危害意識與預防知能，做好進出場所的管制，同時也特別提醒大樓之管理委員會或有類似場所之事業單位，如有發包局限空間清理或維修作業，務必要善盡危害告知與承攬商的管理，才能有效落實危害預防措施。

此外，各勞動檢查機構已啟動110年春安期間加強勞動檢查實施計畫，局限空間危害防範措施之監督檢查為重點項目之一，對於未依規定辦理者，可依職業安全衛生法處最高30萬元之罰鍰。職安署也已於官網建置局限空間危害預防專區，內容包括相關影音及海報等防災宣導資料，請雇主及相關工作者多加善用，強化局限空間作業危害預防，共同維護作業安全。

(工商 )