彰化市老人會特別舉辦「CPR＋AED 訓練」。（吳敏菁攝）

近來氣溫低，因心血管疾病猝逝的民眾增加許多，為了預防萬一，彰化市老人會特別舉辦「CPR＋AED 訓練」，實際操作「叫叫壓電」，長者互助成為長青急救員！有150名長者報名參加，整套步驟結束已滿頭大汗，長者們直說：這很不簡單，更加欽佩醫護、消防人員。

中華民國救生協會教練的彰化市老人會長楊永速表示，身為急救教練，特別重視急救的訓練，讓長者體驗訓練，不僅能自救更能互救，腦部缺氧的前4至6分鐘是黃金搶救時間，如果能在最短時間進行CPR及AED處置，將能提升患者存活的機會，縣議員温芝樺的胞弟之前擔任獅子會會長時也捐贈彰化市老人會一部AED，積極營造友善的長青環境，共同守護長者的健康安全

温芝樺表示，每年都會回訓相關課程，不僅再次熟悉更能吸收新知識，近來氣候寒冷，有8成死者是死於心因性休克，若有AED搭配CPR，可降低患者心臟猝停到院前的死亡機率，由於很多人不知道什麼是AED，也不曉得設在哪麼及怎麼使用，呼籲鄉親們一起來學習，學習救命術，利己又助人

這次訓練由中華民國救生協會到場指導，透過實地演練，瞭解CPR及AED的救護過程，教學現場氣氛專業認真又不失活力，現場互動氣氛熱絡，長者個個熟記CPR及AED操作口訣「叫、叫、壓、電」，並在專業指導下實際演練操作，盼未來若遇關鍵救命時刻有能力挺身而出。

(中時 )