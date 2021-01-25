日本股市在科技與生醫類股領軍下，再加上美股期貨盤上漲，帶動開盤時疲弱的日經指數，最後走高收紅。日經225指數收28,822.29點，上漲190.84點，漲幅0.67%。東證股價指數收1,862點，上漲5.36點，漲幅0.29%。

三井住友DS資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)指出，美股期貨盤上漲，一掃投資者對上周美股出現不規律走勢的疑慮。

雖然有全球每日新確診數居高不下，以及疫苗產出延宕等利空消息，但是市場對美國1.9兆另輪紓困案，還是很樂觀期待，25日亞股普遍走高。

美國國會兩黨議員，目前先就衝高疫苗產量與增加接種率達成共識。不過，在國會一個月前才通過9000億美元一項振興案後，有部分共和黨員對1.9兆紓困案有異議，認為這次金額太高。

日本科技類股的漲勢25日如火如荼在盤中上演。東芝(Toshiba)飆升16.88％，因東京證交所同意，東芝得以於29日重回東證一部交易。

阿爾卑斯電氣(Alps Alpine)漲6.4％，成為日經指數中漲幅最大一檔，同時，相機製造商Nikon也漲5.17％。

生醫族群重獲投資人關愛眼神，武田製藥（Takeda Pharmaceutical）漲3.54％。因武田製藥上周曾宣布，將開始在日本試驗默德納(Moderna)疫苗。生醫同業衛采（Eisai）漲2.8％，安斯泰來製藥(Astellas Pharma)也漲2.1％。

住友商事（Sumitomo Corp）上漲1.55％，據悉，住商有意不再投資傳統石油開採計畫，市場解讀日後將把重心放在新能源上。

(時報資訊)