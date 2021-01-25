權王不振+外資兩日賣超550餘億元，本土法人擴大回補無用，集中市場萬六沒守住。美股上周五偏多，亞股今日普漲，但台股集中市場受國內疫情擴大、上周五外資倒貨衝擊，晨盤權王台積電(2330)一開盤即失守5日線，拖累大盤開低走低，不僅同步交出5日線，更一度退守至15772.63點、大跌近250點，所幸防疫、健身、遊戲等隔離宅經濟概念股族群力抗空頭，加上面板雙虎、旺宏(2337)、聯電(2303)、華邦電(2344)盤中奮起翻紅，終場大盤收15946.54點，跌點縮減至72.49點，總成交值降至3511.82億元。今日外資再賣超209.7622億元，投信買超41.4633億元，自營商買超13.864億元，三大法人賣超154.43億元；累計元月來，外資轉為賣超116.77億元。

盤面上，權王台積電持續受困英特爾大單恐落空消息，股價連跌兩日，今盤中最低探至626元，終場收633元、跌幅2.47%，為今日大盤收黑主因；反觀聯電，受惠漲價效應題材，外資再喊價63元，盤中一度逆漲至58.6元，終場收57.02元、漲幅1.24%，帶動同在周三舉行法說的旺宏(2337)放量攻高4.78%、收42.75元，表現搶眼。新冠肺炎疫情再趨緊張，高達5千人居家隔離，防疫股漲勢強，毛寶(1732)開高後攻上漲停33.8元鎖死，口罩股的康那香(9919)漲逾5%、恆大(132)漲4.6%。防疫保單掀搶購潮，台產(2832)吸引買盤關注，盤中股價最高達21.5圓，收20.65元、漲幅1.23%，成交量則隨保單放量至近3300張。

技術面觀察，目前5日RSI為62.62，10日RSI為70.23；9日K值為75.67，9日D值為79.03；20日乖離率為3.72。分析師指出，台股今日續跌失守萬六關，接續蘋果27日盤後將公布2021年第一季財報，在聖誕節銷售旺季、iPhone 12新機搶市下，業績有望創高，法人指出，緊盯蘋果新機iPhone 12、Mac系列動態，以及法說會是否透露Apple Car等訊息，包括鴻海(2317)、宏捷科(8086)及穩懋(3105)等9檔上周法人加碼股可望成為風向球，惟分析師亦提醒，日前英特爾財報雖靚，但股價卻於隔日大跌逾9%，周四蘋果與特斯拉財報公布後，是否引發利多出盡賣壓，值得留意。國內方面，本周已有15家公司排定法說會或是參加券商法說會行程，其中科技公司仍佔多數，明日有超豐(2441)、智原(3035)、力成(6239)；27日聯電(2303)、台達電(2308)、旺宏(2337)、聯發科(2454)、遠傳(4904)；29日艾笛森(3591)；至於非電子股法說會，則有泰福-KY(6541)、亞德客-KY(1590)、豐興(2015)等，都須多加關注。

(時報資訊)