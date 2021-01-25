波士頓塞爾提克25日痛宰克里夫蘭騎士，傑倫布朗(Jaylen Brown)此戰只上場19分鐘就攻下33分，締造聯盟新紀錄！傑倫布朗全場投20中13(三分球投4中3)，4罰4中，歷來上場時間少於20分鐘的球員，布朗這次是最高分的。終場塞爾提克以141比103獲勝。

Jaylen just scored the most amount of points (33) for a player that played less than 20 minutes in the game in NBA history.



No big deal. pic.twitter.com/5L5odijgCR — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 25, 2021

上半場雙方的差距就來到73比51。下半場騎士仍無法振作，塞爾提克第3節又猛攻41分，該節剩下2分鐘左右，比數來到109比73。傑倫布朗是先發球員，不過他打到這裡就退場納涼了。

傑倫布朗本季成為超級得分機器，前一役獨砍42分，場均高達27.3分，更誇張的是他有超過50%的投籃命中率、超過40%三分球命中率，幾乎是NBA第一射手了。他從菜鳥球季的場均6.6分一路成長，上季已經達到20.3分。如果保持下去不但可晉身球星，還有機會獲得MVP選票。

在25日的新紀錄之前，杜蘭特(Kevin Durant)在2014年效力奧克拉荷馬雷霆時，曾經上場19分鐘砍下30分，當時他投13中10(三分球投6中5)，可惜最後輸給金州勇士。更前一次是在1981年，距今幾乎40年前，亞特蘭大老鷹前鋒祖魯(John Drew)的19分鐘得29分是最高的，而且他不會三分球。

傑倫布朗賽後說：「我們需要一場勝利，我們已經3連敗了，這次回到主場必須拿出對抗性，而且我們做到了。」騎士猛將塞克斯頓(Collin Sexton)此役只拿13分，但已是全隊最高。塞隊次高的是肯巴沃克(Kemba Walker)的21分。

(中時新聞網)