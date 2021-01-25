疫情升溫，指揮中心昨宣布將擴大隔離出入桃醫的5000位民眾，由於醫院出入人口複雜，不只聚集在桃園，各縣市也紛紛祭出對應措施防範。新北市鶯歌區相鄰桃園，不少人口在桃園工作、居住。建國里長林清得表示，目前相關單位沒有說要停辦，但自己還是很擔心疫情，尤其鶯歌人口進出桃園頻繁，自己已決定將下月共餐停辦，改由志工到獨居長者家中發放食物，提前部署防堵擴散。

「鶯歌區很多人都在桃園上班，包括公所1／3都是桃園人！」林清得說，目前鶯歌很正常，沒有疫情的感覺，但還是要自行管理，若有個案出現會很麻煩，原本里內一個月舉行一次共餐，但因疫情決定超前部署，取消下月共餐活動，決定讓志工炊鹹粿送給獨居長者，取代群聚吃飯的風險。

鶯歌區公所表示，鳳祥里、永昌社區、老人會的共餐活動已暫時取消、延辦，每周會視疫情滾動式檢討，部分社區也已變更共餐形式，改發放便當餐盒，不群聚用餐，至於有些私人單位或非在活動中心辦理共餐的單位無法強硬規定停辦，但仍會要求落實量體溫、實名制、戴口罩等規定。

雖然新北市社會局目前還未宣布是否全部暫停辦理社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部等活動，不過部分區公所為求慎重，仍有向鄰里宣布暫緩辦理，像是土城區在上周疫情升溫時，已建議停辦銀髮俱樂部、鄰里共餐，而鶯歌區公所則表示，針對銀髮俱樂部份已在上周提醒各據點停辦，之後再依疫情滾動式修正。

(中時 )