部桃群聚感染增至十五人，以衛福部長陳時中為首的中央流行疫情指揮中心近期頻遭外界痛批反應慢半拍，不肯接受外界諫言，陳時中今回應，現在是第一線醫護人員在抵抗病毒之時，呼籲各界不要做無意義的攻擊。

陳時中指出，群聚事件以來，各界有人有先見之明、有人有後見之明，各有其高明之處，但還是要強調現在是第一線醫護遭受病毒攻擊之時，呼籲大家不要再繼續傷害，這樣做沒有任何意義。

陳時中強調，希望全民都能做醫護的後盾，把防疫做好來，外界對於政策上的爭論，可等到疫情過去後再來討論，此時比較誰有先見之明，誰無先見之明毫無意義。

陳時中也說，自己也適用相同標準，要察納雅言，有則改之，無則勉之，大家要保持開放的心胸，至於任何人要檢討我本身就是應該，畢竟我在這位置上有很多爭議以及決策點，所以去年就曾說自己身上已背滿箭靶，早已有覺悟所以不會怨言，但現在大家的對手是病毒，各界的爭論希望能夠緩些。

(中時 )