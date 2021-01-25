新北市一位人夫察覺妻子變冷淡，突然喜歡去公園，甚至包包裡頭裝著從未見過的性感戰袍，人夫嗅出不尋常的氣味，委託徵信社調查，才驚覺被戴綠帽，氣到一狀將小王告上法院求償。新北地院審後判小王須賠8萬，可上訴。

據判決書指出，人夫控訴，他與妻子自2006年間結婚至今，但2018年6月起，妻子開始對他冷淡，常常獨自駕車跑去公園待著，或是開車在住處附近停留，不入家門，2019年間人夫又在妻子的背包中發現多套陌生的性感內衣褲。

人夫遂起疑心，2020年1月間，委託徵信社調查妻子，一查之後綠光乍現，人夫發現同年情人節前夕，一位男同事戴著人妻前往新竹縣山腰上的絕美咖啡廳幽會，兩人並肩坐在草地上，甜蜜的互相按摩。

人夫忍無可人忍，同年2月間向妻子攤牌，妻子才坦承出軌一事，並提供對話紀錄供人夫查看，人夫看完更氣，還發現小王曾傳送汽車旅館的訂房兌換券截圖、情人戒等訊息，兩人也經常以情侶方式吃醋、吵架，人妻下班後則在公園中與小王約會，2人至少3度發生性關係。案經人夫向小王提告，新北地院開庭審理。

新北地院審理間，小王聲稱兩人僅同事，平常只有聊天、團購商品，並無發生超越男女分際的事，甚至不曉得人妻已婚，對於前往咖啡廳休息一事，小王則說，是因為人妻身體不適，才按摩協助舒緩。

對此，法官認為小王擁有人妻的臉書，實不可能不知道已婚身分，不予採信，且小王的行為已嚴重侵害人夫的配偶權，影響對方婚姻幸福美滿，酌情後於15日判小王須賠償人夫8萬元精神撫慰金。可上訴。

(中時新聞網)