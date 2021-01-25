中正大學犯罪研究中心民調顯示，民眾對警察緝毒滿意度節節攀升。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

中正大學犯罪研究中心今天發布警察維護治安相關民調，其中民眾對警察去年的緝毒作為，滿意度達到72.6％，創歷年新高。該中心數據顯示，2016年民眾對警察緝毒滿意度，僅32.2％，此後一路攀升，該年即是蔡英文總統第一任期的開始，而2017年9月底上任的警政署長陳家欽，在他任內迄今，緝毒滿意度已翻倍成長，顯示檢警發動的「安居緝毒」專案，讓人民有感。

該中心表示，去年上半年因防疫優先，警方未辦理集中高壓式的全國緝毒行動，之後疫情趨緩，政府馬上於去年7月中下旬發動第5波安居緝毒專案，獲得不錯成效。去年前9月的查獲毒品數量，甚至高過前年，民眾對警察緝毒的滿意度，也從前年的6成7，進步到去年的7成2。

2017年5月11日，甫上任1年的蔡政府，提出「新世代反毒策略」，大力防制毒品危害，同年9月底就任的警政署長陳家欽，與高檢署合力推出「安居緝毒專案」，成功讓當時僅3成多的緝毒滿意度，飆升到去年的7成2，成長一倍。

(中時 )