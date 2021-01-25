衛生福利部桃園醫院群聚感染，居家檢疫框列多達5000人，影響全台，眼看2月6日高雄即將舉行罷免市議員黃捷投票，外界關心是否受到影響；高雄市長陳其邁25日下午出席活動時受訪，強調罷免是公民權的行使，投票會照常舉行，但需全力做好防疫措施。

面對媒體詢問疫情擴大是否會影響2月6日的罷捷投票，陳其邁說「我想投票還是照常舉行」，他強調，不管支持或不支持黃捷，罷免都是公民權的行使，市府會全力做好防護措施。

他說，部立桃園醫院群聚感染事件，目前最重要的是中央要能夠掌握住院者、門診與急診病患、家屬等相關人員足跡，確診個案的疫情調查也必須落實，高雄目前已藉由中央CDC提供的資料，在各醫院、診所實施相關把關工作。

陳其邁指出，從全球幾個社區性的傳播來看，一開始都是先有一些群聚感染，比如說在韓國的教會、日本的醫院，群聚都是造成社區傳播的最大風險，因此高雄市從上個星期開始，就嚴密的落實醫院傳染病感控，包括有一些國外旅遊史、或者是部立桃園醫院就醫的狀況，醫院都要提高警覺。

此外他強調，市府正全面盤點大型活動，包括商圈、民間宗教或者市府主辦的一些活動，正逐一溝通延期或取消，畢竟南部有很多廟宇、宗教活動，規模性需要一一檢視，有些活動縮小規模，有些則考慮延期。

(中時 )