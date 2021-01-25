中市大里區一名劉姓男子，日前遭詐騙集團以投資為由，匯款2千美元，中國信託大里分行行員察覺有異，報警阻詐，中市警局霧峰分局大里分駐所員警及行員以自身經驗，詳加分析，終於突破劉男心房，成功守護劉男積蓄。

據警方了解，劉男透過交友軟體，認識自稱Wendy之女子，劉男每日與Wendy網路對談，感情升溫，在Wendy情感攻勢及長期鋪陳下，致劉男逐漸鬆懈並步入陷阱，以投資為由要求安裝並加入指定軟體帳戶，後又以操作錯誤致帳戶遭鎖，需匯款美金2千元解鎖（新台幣5萬6千元），所幸銀行行員機警一眼識破為典型的詐騙手法。

最初劉男完全不聽勸，相信該網戀女子，不會欺騙他，經員警以自身經驗，耐心分析，理性勸解，終於突破劉男心防，順利阻止劉男匯出美金2千元。

大里分駐所所長楊俊宏對機警的銀行經理、行員深表謝意及讚賞，並表示平時與轄內金融機構密切交流，共築防詐高牆，是守護民眾財產的最後一道防線。

霧峰分局呼籲民眾，近期詐騙手法推陳出新，凡涉及「錢」之事，依照防詐三原則：一要冷靜、二要仔細聽對方說什麼、三要小心求證，或撥打165反詐騙專線，以免無端造成財物損失。

(中時 )