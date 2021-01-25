苗栗一名人夫提出離婚訴訟，他指控陸籍妻子與他結婚後就借錢買房，錢借到後就一段時間不理他也不來台相聚，直到半年後才來台。但妻子來台僅10多天就花了他10幾萬，之後又離家，好不容易聯絡上，妻子竟要求每月要給她5萬元才安心來台。苗栗人夫心死提離婚訴訟，大陸人妻沒有出庭，苗栗地院法官判離。全案可上訴。

根據判決書，苗栗人夫主張，自己與陸籍妻子於2016年12月23日結婚，婚後妻子向他借錢買房，不料，拿到錢後卻不理他，半年後才來台灣與他一起生活，但也僅待10幾天人就離家，這段時間還花了他10幾萬元。

人夫向法官表示，妻子離家出走後，他嘗試聯絡對方，但有時找得到人，有時找不到，最後一次聯絡上，妻子更提出每個月要給她5萬元，她才會安心來台的要求；之後妻子搬家，人夫找不到她，雙方分居至今，人夫認為妻子行為破壞婚姻，難以繼續共同生活，決定離婚。

苗栗地方法院審理時，人妻沒到場，也沒有提出任何書狀作出聲明或陳述。法院認同人夫主張，判准離婚。全案仍可上訴。

(中時新聞網)