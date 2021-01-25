坊間與網路經常可見「輕鬆瘦身」、「快速見效」，又標榜「天然無西藥」的減肥產品，然而，這些產品可能添加了刺激腸道的天然瀉劑，使消費者在食用後產生強力腹瀉，因而有體重變輕或肚子變平坦的感覺。

事實上，許多生活中常見的植物中都存有天然致瀉成分，例如番瀉葉、阿勃勒果實、蘆薈、決明子等，這些致瀉成分在不同植物與不同部位的含量都不同，因此，服用含此類植物產品時，都要格外留意。

●服用天然瀉劑 成分、劑量要注意

食藥署指出，番瀉葉及阿勃勒果實都含有番瀉苷，番瀉苷會刺激大腸壁聚集水份，進而促進腸道蠕動產生腹瀉，是最常見的天然致瀉成分，常出現在減肥梅或是茶包產品，而若有慢性腹瀉、腸阻塞、孕婦、授乳婦女及未滿十歲兒童等不宜食用。

值得一提的是，食藥署已預告不得將阿勃勒果實作為食品原料，而番瀉葉茶包若是標示或檢出番瀉苷每日使用劑量為12mg以上者，應以藥品管理。

●蘆薈表皮含致瀉成分 決明子加熱減少腹瀉

蘆薈植物葉片含有蘆薈素，外層的綠色表皮因為比葉肉含有更多的致瀉成分，在食用時應完全去皮，僅使用葉肉為宜。此外，決明子也是一種天然瀉劑，常利用加工加熱的方式來減少其致瀉成分；然而，每個人體質不同，有些人食用加工處理後的決明子產品還是會產生腹瀉的可能。

●長期使用瀉劑 恐影響正常排便功能

最後，食藥署提醒，長期使用瀉劑會影響腸道正常排便功能，在購買標榜「順暢輕盈」的產品前，應先確認其成分，徵詢醫師、藥師及營養師的專業意見，避免透過臉書與line等管道購買來路不明的產品，避免在不知情的情況下，長期使用瀉劑，影響腸道健康。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)