合庫金(5880)旗下合庫銀行配合政府都更危老政策，整合銀行信託、建經及融資等業務與合庫資產管理，成立「都更及危老重建業務推展小組」，從建商合建到地主委建，專責提供各類型客戶量身訂做授信服務，成軍剛滿2年，已發揮集團綜效，109年全年承作39件，歷年累積承作48件，從中段班一舉彎道超車成為公股行庫危老承作件數之冠。

合庫銀認為，未來都更應回歸到制式化，與危老拉近距離，同樣操作容易、簡單，當然會愈做愈好、愈來愈普及化，都更案數量也會逐步增加。合作金庫銀行董事長雷仲達表示，在競爭激烈的金融市場，各家金融機構都致力於提升線上虛擬交易及行動服務的豐富度，但在推動危老都更業務上，線下實體有溫度服務所提供的信賴度和可信度，是合庫持續從地主獲得的肯定，也是合庫可以不斷獲得客戶委託的關鍵。

雷仲達表示，台灣面臨人老、屋老的「雙老」問題，許多危老重建的社區居民也以銀髮族群居多，且金管會去(109)年發布「信託2.0計畫」四大願景之一即為「打造友善住宅，推動在地安老」，合庫為協助民眾改善居住環境品質，讓高齡者享有樂活安養生活，提供全方位兼顧業務發展與公益性之創新金融商品，如領先業界推出運用信託機制的一條龍專案整合服務，協助業者興建安養共生住宅，讓高齡長輩有更多元居住選擇。

合庫為台灣知名度最高都更案「文林苑」案幕後推手，扮演溝通橋樑化解歧見，也體認後續都更推動的艱困不易，根據內政部統計，全台屋齡達30年以上老屋約410萬戶，占比已逼近5成，表示有越來愈多的建築物面臨重建的需求。

(時報資訊)