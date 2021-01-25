韓國股市在晶片雙雄三星電子與SK海力士帶領下，KOSPI持續上攻。再加上市場對聯準會利率會議與更大金額紓困案感到樂觀，KOSPI指數收盤時再創新高收3,208.99點，上漲68.36點，漲幅2.18%。

三星電子上漲3％，SK海力士大漲5.1％。樂金化學與網路業者 Naver也各漲1.5%。

Kiwoom證券表示，全球股市都樂觀地引頸期盼拜登1.9兆紓困案能順利通過。同時，本周開始全球市場都要進入超級財報周，投資人也緊盯著財報出爐。

拜登政府也正與擔心1.9兆美元紓困金額過大的共和黨與民主黨議員協商。不過，24日拜登與兩黨議員先就疫苗紓困達成共識，如何提升疫苗生產量和與更有效地接種作業。

韓國央行26日將要公布上季經濟成長數字，外界預估可望出現季成長0.7%。

外資買超2369億韓元，約2.15億美元。2021年迄今，KOSPI漲幅為10.97％，並在過去30個交易日來看，更是上漲16.3％。

最新匯價，目前1美元可兌換1,100.7韓元，韓元升值0.23％元，進逼1100匯率心理關卡。

(時報資訊)