在營運上的成本刪減和未指明暫時性影響下，為電力部門製造渦輪機的西門子能源在上一財季的核心獲利轉為正數。

第一財季(截至去年底)的EBITA(息稅折舊攤銷前獲利)來到3.66億歐元(約4.45億美元)，而前一財年同期為虧損7400萬歐元。

集團亦公布和證實初步財測，截至九月的本財年預期營收將年增2~12%，經調整的EBITA獲利率，將從-0.1%轉為正的3~5%。

西門子能源在去年從西門子集團分拆出來，為天然氣和燃煤發電工廠生產汽渦輪機，並擁有西門子哥美颯(Siemens Gamesa)67%股權，西門子哥美颯為全球第二大風力渦輪機製造商。

第一財季新訂單減少26%，來到74億歐元，營收則上升2.6%，為65億歐元。

母公司西門子集團直接握有西門子能源35%股份，以及另外10%透過集團退休基金擁有，預計2月2日公布完整財報；西門子哥美颯則在1月29日。

(時報資訊)