2020年新冠肺炎疫情爆發初期，國際大型展會相繼停擺，對傳統外貿模式與企業經營造成莫大衝擊。阿里巴巴國際站觀察，疫情延燒一年多至今，全球多數企業皆已認知到部署數字化外貿與投入數字化轉型的重要性。阿里巴巴國際站於2020年全年全平台實收交易額年增101％，且許多台灣企業透過後台數據挖掘全球外貿趨勢，業績在疫情逆勢下不減反增。

從去年12月阿里巴巴國際站舉辦的領袖大會中，觀察到不僅是中小企業積極導入數字化成為企業轉型的重要策略，甚至知名企業與大企業也開始發展數字化外貿。2020年阿里巴巴國際站平台上買家數全年年增100％，證明數字化外貿帶來的影響不限於企業，而是涵蓋了買、賣雙方的全盤改變。

企業在數字化轉型的途中需要大量人才來支撐轉型過渡期，阿里巴巴國際站持續推動育才計畫，協助啟發剛轉型或尚未轉型的企業。今年1月已開始了2021「跨境電商達人賽」選拔，將攜手跨境外貿專家及出色的在地企業組成「最強導師團」。

阿里巴巴國際站指出，「跨境電商達人賽」是台灣外銷企業展現自身外貿實力與數字化轉型成效的最佳舞台，更是企業互相交流數字化外貿轉型途中掌握要領的重要學習場合。今年特別邀請於阿里巴巴國際站平台上經營數字化外貿已有階段性成功的企業代表組成「最強導師團」，將自身累積經驗幫助其他台灣商家化身電商達人，期待更多台灣優良商品持續透過數字化平台賣往全世界。

(時報資訊)