2021年CES美國消費性電子展期間，各家電視品牌廠如三星（Samsung）、樂金（LG）、TCL等紛紛推出Mini LED背光電視，根據TrendForce旗下光電研究處「2021 Mini LED新型背光顯示趨勢分析報告」顯示，在技術逐漸克服瓶頸與降低整體成本之下，預估2021年Mini LED晶片在背光電視應用的產值上看2.7億美元。

TrendForce表示，Mini LED背光電視具高性價比優勢，相較於高階OLED電視面板低15%，最低成本僅高於傳統LCD五成。

TrendForce分析，現階段Mini LED在電視應用的成本競爭力，與白光OLED與入門直下式LCD背光模組間存在2~3倍的成本差異，此部分的成本區間即是Mini LED背光顯示器切入的契機。目前Mini LED在高階的電視應用上，採用約16,000顆Mini LED，並搭配2,000區的分區控制，但仍比市場廣泛認知的高階OLED電視面板低15%，具有成本優勢；若以中階產品做為考量，透過將Mini LED的顆數減少至10,000~12,000顆，搭配500區的分區控制，將其與入門直下式LCD背光模組成本增幅控制在50%內，同樣是Mini LED電視在價格與畫質間取得平衡的另一個切入契機，因此，今年各品牌廠紛紛開啟Mini LED電視應用的商品規格戰。

2021年高端電視市場將以高對比搭配8K高解析度為主流規格。從韓系品牌廠來看，今年CES期間發表的三星Neo QLED Mini LED TV與樂金QNED Mini LED TV，皆採用Mini LED作為背光源以提升顯示特性。陸系品牌廠TCL也推出規格相似的Mini LED背光模組電視OD Zero Mini LED TV。此風潮未來也將帶動其他品牌廠商如海信（Hisense）、小米（Xiaomi）等品牌廠商的跟進。

隨著今年品牌廠相繼推出Mini LED背光電視，相關供應鏈廠商將受惠。目前Mini LED產品的主要供應廠商眾多，晶片領域有台廠晶電、隆達；陸廠三安、華燦等，以及韓廠首爾半導體等。打件廠有台廠的隆達，陸廠鴻利、瑞豐、利晶微等。

TrendForce認為，由於Mini LED背光顯示器於現階段的產品成本競爭力相較於OLED低15%的成本競爭優勢，未來期望持續鎖定Mini LED背光模組中成本占比較高的部分進行優化，如Mini LED晶片、Mini LED光源背板、驅動IC等，藉以創造長期的發展利基。

(時報資訊)