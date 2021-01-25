1個月只營業2天的「食。手作 by moominlu」也「中鏢」。(蔡依珍攝)

中央流行疫情指揮中心25日公布疫調新足跡，其中1個月只營業2天的「食。手作 by moominlu」也中，讓業者直呼就這麼剛好，感嘆難道是犯太歲嗎？業者已緊急加強消毒，並宣布下周開放日也取消，且暫不面交，全面改成只做網路。

案889和890足跡曾於1月22日下午2時40分至3時20分到Moominlu Bakery，該店是隱身八德區天祥街巷弄內的熱門網購貝果名店，在網路被稱作「有溫度的爆料貝果」。

「我們本來就不是對外營業的店家！」業者表示，自己是網路工作室，1個月大概只開店2次，這個月唯一開店的1天，案例就來了，「也是無奈！」昨天被通知後，緊急全店用次氯酸水全數消毒，客人集中交易的前半部更消毒3次，原訂下禮拜要開門，也直接宣布取消，暫時不開放面交，員工也做好自主管理，持續網路接單。

1個月只營業2天的「食。手作 by moominlu」也「中鏢」。(蔡依珍攝)

業者表示，每月開放的時間約下午3點前就會有消費者到場排隊，每次僅開放2組人員進門買麵包，一組客人走才會開放下1組進場，且全程都要戴口罩、手部消毒、量測體溫，每次大概1小時就會完售，不太會有太多人潮聚集的狀況。環保局人員傍晚也緊急到場在附近清消。

案889和890足跡，包含1月19日上午10時至11時到桃園八德區大湳市場、晚上5時40分至7時50分到星上星港式飲茶。1月21日下午4時至5時到全聯八德東勇店；1月22日下午2時40分至3時20分到Moominlu Bakery；1月23日上午10時40分至11時30分，再到桃園八德區大湳市場。

(中時 )