民進黨立委邱志偉（左三）邀集能源局、漁業署等單位與漁民座談，蒐集意見。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

經濟部能源局與農委會漁業署推動漁電共生方案，在全台劃定4800公頃的先行區，茄萣區漁會總幹事楊至穎希望，相關單位能多給一些配套措施。文山伯說，此做法是本末倒置，該先正視漁村的人口流失與老化，以及未來的糧食問題。

許多漁民有意加入漁電共生方案，卻因為屬於非先行區需個案申請，為此，民進黨立委邱志偉邀集主管單位到茄萣區農會與漁民座談、加強溝通。能源局指出，今年還會再推動4080公頃的「中央劃設專區」，將多方蒐集意見、排除地區生態疑慮等，通過後將與先行區相同無須另外申請。

能源局與漁業署在去年11月間曾在彌陀區舉辦漁電共生說明會，公布的先行區中高雄市共有621公頃，其中彌陀區面積最大，達261公頃，其次為路竹及湖內區，分別為133及120公頃，先行區的養殖漁民無須提出申請，可以直接由太陽能發電業者建置光電板。

而養殖面積廣大的茄萣區、永安區則分別只有11及14公頃，兩地漁民有意加入漁電共生方案因此向邱志偉陳情。

文山伯與楊至穎不約而同表示，漁民投入會是一筆很大的開銷，最好說明清楚政策，提供漁民選擇。其次，文山伯認為，此方案要考慮到漁村的勞動力，是否可以達到預計的7成產量，且此政策落實後，將減少未來漁獲量，未來我國勢必得仰賴進口。該先評估魚塭的設備與用電問題，而不是一味地種電。

(中時 )