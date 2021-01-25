衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，站在第一線醫護人員，面對的壓力與風險更大。一名林姓男子於臉書發文表示，老婆是桃醫護理師，去年疫情爆發時，本在休育嬰假卻選擇重返職場，對抗疫情。如今同事確診，老婆也被強制於外地居家隔離，他向老婆喊話「我會好好照顧兒子」，並以她為傲。

林男透露，太太在桃醫的每一刻都要戰戰兢兢，臉上更布滿口罩壓痕。（圖／當事人授權提供）

林姓男子21日於臉書透露，去（2020）年老婆本在休半年育嬰假，但3月剛好是國內疫情最嚴峻的時候，他本私心想讓太太繼續休假，但太太卻義無反顧地返回職場，他表示太太認為同事們都很辛苦，因此想要一起並肩作戰，對抗新冠病毒。

該護理師也在個人臉書分享自己目前隔離的狀況，並上傳一張先生昨日帶著兒子隔窗探望的照片，令她直呼「世界上最遙遠的距離」。（圖／當事人授權提供）

林男說，這一年來，桃醫除承擔全國五分之一的確診者外，每天更有數不清的疑似確診者，每一刻都要戰戰兢兢，承受的壓力是外界無法想像的，老婆臉上除布滿口罩壓痕外，更常常累到直接趴在醫院的桌上。林男表示，沒有人比他更了解老婆的心境，同事相繼確診的同時，還要面對輿論壓力，使得前線士氣低迷。

林男也透露，老婆目前正在外縣市進行居家隔離，待隔離期滿就能返家，他昨日帶著兒子前往老婆隔離處，兩人樓上樓下相望，他寫道「我會好好照顧兒子，不用擔心，我以妳為驕傲」。

而林男老婆在樓上拍下先生抱兒的畫面，也在臉書發文向老公喊話，「我想這就是世上最遙遠的距離，看得到，摸不到，但看到你們就像是打了一針強心針」，並表示自己一切都安好。

(中時新聞網)