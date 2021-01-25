韓國饒舌歌手Iron目前因大麻和暴力事件中斷活動，未料今(25日)傳出噩耗，被發現公寓大樓的花叢，倒臥在血泊中，送醫後仍不治，得年29歲。

據韓媒報導，Iron今被公寓大樓的管理員發現倒臥在花叢中，全身是血，緊急送醫後仍宣告不治，詳細死因仍有待調查。Iron2014年曾參加饒舌實境節目《Show Me The Money》，因為實力和俊俏外型受到矚目，隔年正式出道，前途一片看好。

未料2016年因吸食大麻被逮，重挫形象，2017年又爆出毆打女友醜聞，只因為在性行為時，對方不聽他的要求，而出拳揍女友，後來被檢方以傷害罪起訴，雖然他解釋女友有被虐傾向，施暴是女友要求的，但網友卻不認同他的說法，去年12月又因涉嫌對和自己學音樂的10幾歲青少年持棒球棍施暴，因此遭到搜查。

Iron一連爆出負面新聞，讓粉絲相當失望，形象也跌落谷底，1月8日才剛過29歲生日的他，現再登上新聞版面就是死訊，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)