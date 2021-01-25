中信兄弟二壘手岳東華日前驚傳在春訓時腳踝傷勢復發的消息，至於是否動刀？領隊劉志威表示，球團本周將會進行最後一次討論，但以他目前接收到的訊息來看，動刀的機率很大。

岳東華前年比賽左腳踝被踢到，當時並無大礙，但去年上半季腳卻出現狀況，近一步檢查發現左腳踝舟狀骨挫傷，球隊讓他養傷後歸隊，季末也都持續有上場，傷勢並無大礙。

兄弟本月8日展開春訓，才訓練不到一個月的時間就傳出岳東華傷勢復發的消息，應該是有輕微骨裂的情況，「目前為止我收到的訊息是他朝開刀方面會比較好，從教練團、防護員及他個人來考慮，顧慮到球員健康傷勢為第一要務。」

不過之前在18人保護名單中兄弟沒把吳東融放進去，最終被味全龍挑走，現又發生吳東融受傷的情況，二壘戰力拉緊報，但劉志威認為，這也是看一個球隊板凳深度的時間點，二壘開放各位球員競爭。

劉志威指出，像是潘志芳、王勝偉、陳偉漢，替補部分本來就有張志強、王正順，其實這些都是可以競爭這個位置的選手，就看春訓這個時間大家的表現如何。

劉志威說：「這個預計人選也是要透過春訓、教練團的評估等等，才會最後確認，而不是還未開季就確認東華一定是二壘手，我覺得這個時間點也不錯，讓所有選手去競爭這個位置，讓大家也不要感覺這個位置一定會是誰。」

(中時 )