慈濟彰化靜思堂日照中心25日揭牌。（吳敏菁攝）

慈濟全國最大日照中心在彰化，位於秀水鄉的彰化靜思堂，在2021年新春前完成慈濟綜合長照在彰化地區的一條龍服務，讓高齡者在地安老，第三人生活得更有尊嚴與價值。25日揭牌典禮，200多坪空間，有健身器材、環景的靜思茶道區、獨立的靜心室、腦力激盪的活化認知區、人際互動、專屬的園藝區等等，讓高齡者在綠意盎然的環境中享受日常。

縣長王惠美指出，秀水鄉3萬8872人，65歲以上老年5544人，老年人口約佔14.2％，如何讓長輩有好的晚年、更健康，是縣府團隊一直在努力。彰化靜思堂從關懷據點，提升設備和照護能量，成為彰化縣第31間日照中心，提供了長者如此優美環境，讓子女都安心。

慈濟基金會副總兼長照中心總召集人林碧玉表示，慈濟設立日照中心，提倡「在地安老、活躍老化」的概念，讓日照成為子女上班不在家時，一個安心的地方，打造一處如家人般零距離照護的關心與服務，結合慈善、醫療、教育、人文等志業專業人士，提供長者一個促進健康、心靈豐富的環境。

彰化靜思堂日照中心是目前慈濟占地最大的日照中心空間，在一樓的獨立空間。從大門口進來，直接可到日照中心門口接送長者，日照中心內部有健身器材、環景的靜思茶道區、獨立的靜心室、腦力激盪的活化認知區、人際互動、專屬的園藝區等等，讓高齡者在綠意盎然的環境中享受日常，更能在照服員協助下，鼓勵長輩多動手參與日常活動、彼此關懷，延緩長輩老化速度。

(中時 )