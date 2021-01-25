衛福部立桃園醫院的「院內感染事件」引發的擴大隔離，已經擴及北北基的首都圈，外界關注指揮中心是否「仍不考慮」升級8大類場所的防疫措施，像是高鐵自由座、車上飲食等。衛福部長陳時中25日鬆口表示，「這兩天會跟交通部討論！」

院內感染事件25日一早引發各界震撼，日月光投控中壢廠將採取員工分流上班，宏達電各部門五成人力居家上班，鴻海員工若住桃園、須要到桃園以外地區上班的話，建議改為居家上班。

對此，陳時中認為，國內防疫的管制作為「尚未到升級情況」，各單位、政府、公司推出的新措施，是為了避免群聚，指揮中心都不反對這些措施，地方宣布管制措施時，指揮中心也會和地方討論。

由於陳時中日前公開表示，「不建議近期民眾大範圍的移動」，對於接下來春節期間民眾攜家帶眷、跨縣市拜年與走春，陳時中表示，對於春節的人員移動，指揮中心將會和相關部會研商管制對策，有任何結果會跟大家報告。

(工商 )